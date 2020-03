Ludmilla troca beijos com a mulher Brunna Gonçalves no palco

Olha a cara de felicidade de Ludmilla! Ela até trocou beijos no palco com a mulher, Brunna Gonçalves, por conta do sucesso do seu show no Festival Grls!,em São Paulo, no sábado. A cantora foi chamada em cima da hora pela produção do evento para substituir a rapper americana Tierra Whack, que alegou motivos pessoais para cancelar sua apresentação no Brasil.

A cantora abriu o show com o hit 'Cheguei', um de seus primeiros singles. Ludmilla fez diferentes versões de suas músicas, acompanhada por baixo, bateria e guitarra. Num momento, entre as faixas "Bom" e "Pulando na Pipoca", ela tomou a bateria e fez um solo para delírio dos seus fãs.