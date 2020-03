Paolla Oliveira para shopping em dia lotado de frequentadores

No início da tarde deste domingo, Dia Internacional da Mulher, Paolla Oliveira parou o Morumbi Shopping.A atriz fazia uma visita a loja Pandora e viu que a sua popularidade continua bem alta entre os frequentadores e, simpática e sem o namorado Douglas Maluf, atendeu aos pedidos de selfies. Vale lembrar que Paolla Oliveira faz parte do time de famosas que possuem parceria com segunda maior fabricante de joias do mundo. A joalheria dinamarquesa, fundada em 1982, chamou pela primeira vez celebridades brasileiras para integrar o grupo de fãs da marca. Além dela, Camila Queiroz também é a estrela da campanha.