Xuxa aparece toda de rosa para festejar o retorno às tardes de domingo

Xuxa Meneghel surpreendeu os fãs ao aparecer com os cabelos em tom de rosa forte, combinando com a roupa, hoje, em fotos em suas redes sociais para falar sobre seu novo programa na Record TV, o 'The Four Brasil'. Após 12 anos, a apresentadora volta a comandar um programa aos domingos, já que a primeira temporada do reality musical entrava ao ar nas quartas-feiras.

A apresentadora comemorou com os seus seguidores a boa repercussão de sua volta ao 'dia da família' como ela tinha ressaltado em entrevistas anteriores. "Obrigada a todos...principalmente vocês que twittaram. Valeu, valeu e vejo vocês no domingo que vem", escreveu na legenda.