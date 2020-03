Manu, Babu e Victor Hugo estão no paredão do 'BBB'

Manu, Babu e Victor Hugo vão se enfrentar no próximo paredão do 'Big Brother Brasil'. A cantora foi automaticamente para a berlinda depois de apertar o botão vermelho para sair do quarto branco. O líder Pyong, a pedido de Manu, não votou em Prior. Ele escolheu Victor Hugo. Babu levou cinco votos pela casa: Flay, Ivy, Mari, Manu e Gizelly. A justificativa de todas é praticamente a mesma: Babu é o brother mais complicado de conviver.

Ivy descobriu que o anjo da semana era autoimune e com isso escapou da votação.

Depois do paredão formado, Victor Hugo vai conversar com Prior e afirma não ter gostado da postura do arquiteto nessa última semana do jogo. "Posso te falar uma coisa? Não gostei da sua postura em relação a tudo o que aconteceu. E tudo aconteceu porque você inflamou a isso acontecer", afirma o psicólogo.

O arquiteto, então, rebate: "Sinceramente? A minha atitude foi buscar a sinceridade. Eu peguei três pessoas, que falaram ou deixaram de falar, e vamos nos entender em um consenso". O psicólogo insinua que as pessoas não conversaram, mas se ofenderam. Sem dizer quem, Felipe rebate: "Mas aí é você e ela". Felipe falava sobre a discussão entre Manu e Vitão na madrugada de domingo.