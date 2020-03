MC realiza sonho de conversar com Xuxa

MC Bruna Alves, novo destaque no meio do funk com a música 'Os 4 primeiros Passos', realizou um grande sonho no último domingo (8), ao desembarcar no fim do dia no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, de sua turnê pelo Mato Grosso: ela conversou e fotografou ao lado de Xuxa Meneghel, que desembarcava no mesmo horário.



Muito simpática e solícita, Xuxa estava atendendo todos os fãs que a abordavam para fotos.