Gabigol rouba a cena em festa de aniversário de Diego Ribas

O meia do Flamengo Diego Ribas comemorou seus 35 anos com uma festa à fantasia numa casa na zona oeste do Rio no último domingo. Diego ficou de Capitão Gancho o tempo todo enquanto a mulher dele estava vestida de Tinker Bell. Mas quem roubou a cena foi Gabigol, que chegou de Raphael, a Tartaruga Ninja de máscara vermelha, e terminou a noite de Homem-Aranha. Os figurinos impecáveis foram produzidos pela empresa Tio Beto Produções.

Gabigol chega de Raphael, a Tartaruga Ninja, e termina a noite de Homem-Aranha na festa de Diego Ribas pic.twitter.com/F83KTLbocw — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 9, 2020