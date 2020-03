Anitta prepara festão dos seus 27 anos e avisa: 'Não vem se convidar'

No próximo dia 30, Anitta completa 27 anos. E é claro que vai rolar festão na mansão da Poderosa, na Barra. O 'save the date' - uma espécie de pré-convite - já está rolando por WhastApp. O tema da comemoração é 'Anitta no Espaço' e a imagem vem acompanhada do seguinte texto: "Cansada de dominar o mundo, agora vou levar a galera pro espaço. Tá chegando a melhor festa do ano, meu aniversário. Guarda na agenda que já já eu volto com mais infos". A coluna descobriu que a lista está sendo feita pela promoter Carol Sampaio e vai rolar um bufê vegano.

Mesmo de férias nas Maldivas com o namorado, o empresário Gabriel David, Anitta gravou um story dizendo que não adianta ninguém tentar se aproximar agora por conta da festa. "Não vem se convidar! Aguarda aí. Se for convidado, bem. Para com isso, gente! Todo ano é a mesma coisa!", reclamou a cantora. Deus nos livre de fofoca, mas coincidência ou não, Pabllo Vittar postou uma foto com Anitta em seu story do Instagram...

Anitta já prepara festão dos seus 27 anos e avisa: "Não vem se convidar. Aguarda aí o convite" pic.twitter.com/jNKOj4whs7 — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 9, 2020

