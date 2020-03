Chega ao fim o namoro de Maraisa e o empresário Luiz Souza Lima

Maraisa está solteira. A irmã de Maiara confirmou nas redes sociais o que muitos fãs já desconfiavam um pouco depois do Carnaval: o fim o relacionamento com o empresário Luiz Souza Lima.



No Twitter, ontem, ela reclamou dos amigos que tentam encontrar novos pretendentes para ela. "Essa fase solteira da gente em que todos os amigos pensam que você está sofrendo e querem arrumar todo homem que passa pela frente é um pouco estressante", desabafou.



Há alguns dias, Maraisa já havia falado que 'nasceu para ser solteira' e contou que estava sofrendo. A sertaneja assumiu namoro com Luiz em janeiro nas redes sociais. Após ela publicar uma foto com o empresário, a mãe da cantora confirmou que se tratava do namorado da artista. A assessoria não respondeu até o fechamento desta nota.

