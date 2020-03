Fontenelle treta com atriz por conta de trans entrevistada no 'Fantástico'

A polêmica reportagem, que foi ao ar no 'Fantástico', domingo, dia 1 de março, sobre solidariedade em presídios ainda rende. O abraço de Drauzio Varella na trans Suzy viralizou nas redes sociais e gerou inúmeras matérias na imprensa. Só que ninguém sabia detalhes da condenação da presa até que veio a informação uma semana depois: ela tinha estuprado e matado uma criança de 9 anos. E hoje, Antônia Fontenelle resolveu tretar com Camila Pitanga, que logo depois de assistir a matéria escreveu um texto em solidariedade a detenta. No final do texto, a atriz manda um abraço para Suzy.

"Meu abraço e meu carinho a cada uma e cada um que se sente só, em especial a Suzy, que ela consiga sentir todo o carinho e acolhimento para seguir sua jornada com mais leveza e menos sozinha".

Antônia não perdoou a publicação da filha de Antônio Pitanga e fez questão de deixar um comentário: 'Cara Camila, se possível estenda também seu abraço a mãe que perdeu seu filho estuprado estrangulado pela pobre Suzy. Obrigada", escreveu.