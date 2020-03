A missa de sétimo dia da cantora Adelaide Chiozzo acontece hoje, às 17h, na Igreja dos Sagrados Corações, que fica na Rua Conde de Bonfim, em frente ao Tijuca Tênis Clube, no Rio.

Adelaide morreu na quarta-feira, 4 de março, aos 88 anos, e ela estava internada há 12 dias no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Evangélico, no Rio, quando sofreu uma tromboembolia pulmonar e acabou não resistindo.



A cantora foi estrela da Atlântida Cinematográfica (atuando em 23 filmes, inclusive em musicais com Oscarito e Grande Otelo) e da Rádio Nacional, onde atuou por 27 anos, participando, dentre outros, dos programas ‘Alma do Sertão’ e ‘Gente Que Brilha’. Em seus mais de vinte discos gravados, é dona de sucessos como ‘Beijinho Doce’, ‘Sabiá na Gaiola’, ‘Pedalando’ e ‘Recruta Biruta’.