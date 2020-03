'Eu uso as mulheres e elas me usam', revela Eduardo Costa

Márcia Goldschmidt já está gravando uma série de entrevistas para o seu canal no Instagram e a mais recente foi com o cantor Eduardo Costa. A apresentadora até chamou o sertanejo de o 'homem mais polêmico do Brasil' e ele não fugiu do assuntos capciosos como sexo, mulheres, vida de solteiro, vaidade e carreira.

Ao ser perguntado sobre casamento, Eduardo jurou que já tentou se casar e construir uma família. "Todo homem precisa ter um lar e ter a sua família, mas nós temos os nossos planos e Deus tem o dele. Eu acho que Deus não deixou eu casar", revela.

Ele assumiu que hoje está vivendo uma fase de luto dos relacionamentos anteriores. “Hoje eu quero farra, não tenho interesse em ninguém, quero beijar e fazer sexo sem compromisso”, conta o sertanejo que completou: "Eu uso as mulheres e elas me usam. A mulherada faz muita farra nas redes sociais, na hora do vamos ver é diferente".

A entrevista já está na íntegra na rede social da apresentadora.