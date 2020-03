Gabi chora ao lembrar de Guilherme no 'BBB'

A madrugada no 'Big Brother' foi de conversa entre Flayslane e Gabi. No jardim, a cantora mineira chegou a chorar ao relembrar seu relacionamento com Guilherme. "Vivi coisas muito fortes. Às vezes estava acontecendo um monte de coisa e o que eu queria era ficar naquele cantinho". Flayslane, que não guarda para depois, logo rebate: "Sabe o que acontece? O Gui saiu e você voltou". Gabi concorda e a paraibana comenta: "Alguma coisa não estava te fazendo bem". Gabi chora.



A paraibana segue explicando o que pensa para Gabi: "Eu falei para você, se não estiver te fazendo bem, separa. Mas só que eu sei que, dentro de um confinamento, seria muito difícil vocês ficarem separados porque tem um sentimento". Flayslane analisa e diz que a situação era difícil porque Gabi não tinha perdoado Guilherme completamente. "Ainda tinha uma mágoa lá dentro. Então, isso mexe com a gente. Mesmo que você quisesse estar com ele, não te fazia bem dentro do confinamento. Quem sabe lá fora?".



"Eu não queria fazer mal a ninguém", desabafa Gabi, chorando. Flayslane consola a amiga, dizendo que não queria que ela e Guilherme fizessem mal um ao outro. "A vida de vocês recomeça lá fora, aqui foi só o encontro".