Preocupada com o relacionamento entre Neymar e Gabigol em campo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chamou os empresários dos craques para uma conversa. Pra quem não sabe, desde o conturbado namoro de Gabigol com Rafaella Santos, irmã do Neymar, os dois jogadores estão longe de serem amigos, principalmente depois que o pai do Neymar pegou ranço do ex-genro.

A coluna soube que a conversa com a CBF tinha como objetivo evitar qualquer tipo de desentendimento que possa vir a acontecer entre os dois, já que os atletas terão que conviver juntos durante suas passagens pelos compromissos da Seleção Brasileira de Futebol. A apresentação dos jogadores será no próximo dia 23 e no dia 27, em Recife, será o jogo da seleção nas eliminatórias da copa de 2022. Procurada, a assessoria da CBF não se manifestou sobre o assunto até o fechamento desta nota.