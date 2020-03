Algumas mães da escola onde estudam as filhas do Luciano Camargo ligaram para a instituição localizada em São Paulo, para reclamar de Isabella e Helena, de 10 anos. Elas não gostaram de ver as gêmeas do sertanejo frequentando as aulas normalmente, mesmo após terem chegado recentemente de uma viagem à Itália, país com pessoas contaminadas pelo Coronavírus.



"Por mais que a mãe tenha dito que fez exame e que teve zelo, eu desconheço exames que detectem o vírus. O vírus fica incubado até 20 dias dentro do organismo. Acho que não foi honesto. Não é justo os nossos filhos não irem pra escola e os dela ir. Por que a escola tem um peso e duas medidas?", questionou uma mãe.



Procurada, Flávia Camargo, afirma que a escola não proibiu as gêmeas de irem às aulas, mesmo diante da reclamação das mães. "Desde que chegaram as meninas estão indo pra aula normalmente, porque elas não apresentam nenhum sintoma. Sexta agora fazem os 14 dias que a gente voltou (período de incubação do vírus em caso de contaminação) e elas continuam firmes e fortes."



A coluna também soube que até o festão de aniversário das gêmeas, realizado no último dia 4, teve menos convidados que o normal. Até a Camila Camargo deixou o filho Joaquim, de sete meses, em casa para ir ao evento.