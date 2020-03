A próxima novela das 9, 'Dois Irmãos', está usando como locação o prédio novo da Infoglobo no Centro do Rio. O segundo andar do edifício foi transformado num hospital. No sábado, o Cauã Reymond foi gravar e o galã não estava num bom dia. Apesar de o prédio estar praticamente vazio por ser um fim de semana, algumas meninas foram até o local da gravação para fazer uma foto com o ator. Ele estava de mau humor e uma pessoa da produção foi deslocada exclusivamente para avisar a quem se aproximava de que ele não estava bem e não ia fazer fotos. O rapaz 'despachava' as fãs e o Cauã ouvia a tudo sem dar uma palavra. Na hora em que o ator entrou no elevador, o produtor avisava a quem entrava para não abordar Cauã. As meninas ficaram decepcionadas com o galã.