Edson, da dupla com Hudson, faz novo enxoval da filha Bella

Édson, da dupla com Hudson, viajou de férias para Orlando, nos Estados Unidos com a mulher, Deia Cypri, e a filha Bella, que acaba de completar 10 meses. Entre um passeio e outro, eles aproveitaram o encontro com a personal shopper Melissa Biscoto, para refazer o enxoval da pequena. Ela também esteve como casal na primeira fase do enxoval, há um ano. Vale a pena lembrar que a cidade dos parques da Disney é um dos destinos preferidos pelas mamães que buscam fazer ou complementar o enxoval do seu bebê.