Diego Alemão se envolveu em uma briga na boate DC Club, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo, no sábado, 7. O ex-BBB deu um soco na cara de um dos funcionários da casa noturna após discutir com um segurança do local.

Com 38 anos, campeão do 'BBB7', ele ainda tentou virar apresentador assim que saiu do reality. Diego assumiu os negócios dos pais no ramo imobiliário.

Em 2012, ele teve seu nome envolvido em uma suposta confusão em hotel em Gramado, no Rio Grande do Sul. Na época, Alemão teria reservado um dos quartos do estabelecimento para dormir, mas invadiu os demais para consumir produtos dos frigobares, além de ter requisitado um serviço de 'entrega de mulheres' a um recepcionista. O ex-BBB chegou a usar as redes sociais para negar a polêmica.

A coluna procurou a assessoria de imprensa de Diego Alemão que enviou o seguinte comunicado: "O empresário Diego Gasques aguarda as imagens do circuito interno do estabelecimento para fazer, acompanhado de testemunhas, o registro de um boletim de ocorrência e após isso esclarecer os fatos junto as autoridades".