Com o tema 'A Melhor Versão de Você, Historia de Pessoas que se Reinventaram", Rosana Menezes participa do programa 'Band Mulher'. A ex- vendedora ambulante vai contar sobre a sua trajetória de vida até se tornar apresentadora e empresária de sucesso. Ela também falou de projetos pessoais e as novidades do seu programa no YouTube 'Rosana Menezes e Você' que aborda temas variados como sexualidade, comportamento, saúde, beleza e diversão. Apresentado por Gardênia Cavalcante, o 'Band Mulher' vai ao ar amanhã, às 14h, na Band.