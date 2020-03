O promoter David Santiago prestou queixa no último domingo, dia 8, 16ª Delegacia Policial do Rio, na Barra da Tijuca, contra o tenente-coronel do corpo de bombeiros, Luís Cláudio Paschoal Vieira, conhecido como Coronel Vieira, do 4° GBM de Nova Iguaçu. David contou que, por volta das 5 horas da manhã sofreu agressão física dentro da boate Lalu Lounge, onde presta serviços e, que o agressor também o ofendeu verbalmente com xingamentos homofóbicos.

David chegou a fazer exame de corpo de delito e confirmou que irá entrar com um processo de danos morais contra o coronel Vieira. O promoter entregou o caso ao advogado Silvio Guerra.

A coluna entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que através de sua assessoria enviou o seguinte comunicado: "A corporação não foi notificada oficialmente, até o momento, sobre o caso mencionado. O CBMERJ vai enviar um ofício à 16° DP para obter informações e instaurar uma sindicância."