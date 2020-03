Na última segunda-feira, rolou a festa de lançamento do canal CNN, em São Paulo. Mas não havia ninguém da Record para contar história. Não foi por falta de convite. O problema foi que a CNN contratou Douglas Tavolaro, antigo chefão da Record. Aí a ordem na emissora do bispo era nenhum contratado dar as caras por lá no badalado evento.

E foi Tavolaro, o Ceo da emissora, quem anunciou que a CNN Brasil estreia no dia 15 de março, domingo, primeiro nas plataformas digitais, às 18h, e, na sequência, às 20h, na TV paga no canal 577 com o programa 'CNN no Ar', um jornalístico com reportagens especiais e participação de todos os âncoras do canal.