A noite de terça-feira (10) foi de eliminação no 'Big Brother Brasil'. Victor Hugo deixou a casa mais vigiada do país com 85,22% dos votos. E teve uma pessoa em especial que vibrou com a permanência de Babu no reality - o ator também estava na berlinda, assim como Manu Gavassi: Gabigol. O atacante do Flamengo, que fez campanha para o brother nas últimas semanas, comemorou a permanência do ator nas redes sociais: "É isso!", disse o atacante após o resultado ser anunciado por Tiago Leifert.

Durante o programa, Gabigol fez uma live ao lado dos companheiros Rafinha, Diego e Filipe Luís, que brincou com o atacante o anúncio de Titi, que garantiu a permanência de Babu por, pelo menos, mais uma semana: O Gabi salvou esse cara", brincou o lateral.