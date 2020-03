Suzana Vieira nua em comercial

Reconhece a garota-propaganda nua em pelo e com quatro folhas de guaraná cobrindo as partes íntimas? Sim, é a Susana Vieira. Ela está à frente da campanha de uma marca de refrigerantes e colocou o corpão para jogo aos 77 anos no anúncio. A sessão de fotos aconteceu em fevereiro e só agora ela resolveu divulgar o trabalho.

Susana convida seus seguidores a experimentar a bebida. "Já disse e repito, amiguinhos: comigo é sempre a verdade nua e crua. Por isso, não canso de aproveitar o novo Guaraná Antarctica Natu. Aqui mostramos tudo... Um refri feito com ingredientes 100% naturais, 0 corantes artificiais, 0% sódio e nenhuma adição de açúcares ou adoçantes artificiais. Bora provar?", escreveu a atriz, que está no ar na novela 'Éramos Seis'.