A influencer, Juhh Vlog, tem usado as suas redes sociais para falar vários assuntos e, principalmente, sobre o Coronavírus. Morando há dois anos em Jacksonville, Flórida, nos Estados Unidos, ela conta que já não tem máscaras, não tem álcool nas farmácias e os mercados estão com os seus respectivos estoques vazios. "O meu pai improvisou máscaras que pintores usam pra pintar casas, para usarmos quando saímos de casa. Muitas famílias não estão deixando os filhos saírem de casa nem ir pra escola. As ruas estão desertas. O meu pai até pensou em voltar pro Brasil e passar um tempo por aí até as coisas melhorarem, mas o caos nos aeroportos fez com nós esperássemos mais um pouco", contou Juhh, que tem feito os posts como forma de alertar sobre a questão da saúde pública.