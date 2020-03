Os convidados do casamento de Marcella Minelli, a irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi, estão preocupados de terem sido expostos ao Coronavírus durante a cerimônia, que aconteceu no último sábado, em Itacaré, na Bahia. A coluna soube que uma das pessoas que estavam na festa e havia chegado recentemente de Aspen, nos Estados Unidos, teria sido diagnosticada com a doença no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está recebendo cuidados.

O hospital, inclusive, já vem atendendo algumas pessoas que estavam em Itacaré, no enlace, e está orientando que os convidados compareçam para fazer exames. Para se ter uma ideia, os pacientes que chegam à unidade de saúde com sintomas ligados ao Coronavírus se deparam com a seguinte pergunta na triagem: "esteve no casamento da Marcella Minelli?".

Procurada, Gabriela Pugliese diz desconhecer a informação. No entanto, mais cedo, ela fez stories no Hospital Albert Einstein, mostrando que está com febre e dizendo que foi submetida a exames e que estava aguardando o resultado. O vídeo em que ela falava sobre os exames foram apagados, mas a coluna fez um frame da imagem em que ela aparece com uma máscara de proteção.