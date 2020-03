Caio Castro compra carro importado para Grazi Massafera

Esta colunista odeia desfazer surpresas, mas a gente tem que contar que Caio Castro está prestes surpreender sua namorada Grazi Massafera com um presentão. A coluna soube que o ator esteve recentemente em uma concessionária da Mercedes em São Paulo para comprar dois carrões: uma Mercedes conversível e um Jeep Wrangler. O conversível é pro próprio Caio, que pediu que o carro fosse modificado e por conta disso, não tem como precisar o preço do veículo que só chega em agosto. Já o Jeep, cujo preço varia entre R$ 99 mil e R$ 272 mil, será um presente do galã para a Grazi.



Não é segredo para ninguém que Caio Castro é apaixonado por carros. O ator, inclusive, tem uma coleção de veículos. Entre as máquinas do galã estão uma Ferrari F458 Spider F1, comprada em 2019 e avaliada em R$ 2,3 milhões, um Volkswagen Fusca, ano 1966, totalmente reformado, e um Chevrolet Opala 1979, que ganhou do pai, Vitor Castanheira. O bonitão também coleciona motos: uma BMW Nine T 1200 e uma Honda CBR 1000, ano 2010, estão na garagem dele.