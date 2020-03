Guilherme Napolitano levou um susto ao ver seu escapulário nas mãos de Victor Hugo, o brother eliminado ontem. Mas, o modelo quer o presente que ele deu para a namorada do confinamento, Gabi, de volta. Ele usou as redes sociais para explicar a confusão, já que soube pela televisão que a cantora deixou o objeto com psicólogo. "Eu não me incomodei da Gabi ter deixado com o VH mas que fique bem claro que eu quero de volta", explicou.

Já percebendo que a novidade no pescoço iria dar problema assim saísse do reality, Victor tratou de explicar a confusão: "Gente, eu não roubei o escapulário. A Gabi me deu. Eu estava um pouco triste, porque todo mundo me excluiu, me deixou de lado, começaram a falar mal de mim e eu falei 'e agora? Não tem ninguém que me apoia'. Aí, fui para o quarto. Quando cheguei lá, ela falou: 'já sei como vou te alegrar’. Ela foi lá, pegou o escapulário e deu na minha mão. E falou: 'eu sei que você gosta de lembrar do Gui, gosta dele. Então, vou te dar o escapulário e você lembra dele'. Eu falei: 'tá bom, ela não quer, eu quero'", comentou, rindo.