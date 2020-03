Parece que Ana Hickmann foi quem deu o pontapé inicial de qual o famoso tem um cômodo da casa maior no mundo das celebridades. Depois da apresentadora do 'Hoje em Dia', na Record, mostrar a sala de sua mansão em São Paulo gravando em tour do espaço, foi a vez do seu colega de emissora, Rodrigo Faro. O apresentador da atração 'Hora do Faro' impressionou seus seguidores no Instagram com vários sofás e mesas espalhados pelo salão gigantesco do imóvel no luxoso condomínio Alphaville, na capital paulista.

Vale a pena lembrar que recentemente, a cantora Simaria, da dupla com Simone, detalhou o banheiro incrível da suite do imóvel que ela tem na Espanha, terra do marido Vicente. Gusttavo Lima tambén revelou a fachada da nova fazenda em Goiânia, que deixou todo mundo de queixo caído.