Eliana conhece a intimidade de Jojo Todynho

Eliana passou um dia no Rio de Janeiro conhecendo a intimidade de Jojo Todynho. A dupla passeou pela cidade maravilhosa, com direito à visita com cafezinho na casa da cantora. Renata Pigliasco, nutricionista da Jojo, acompanhou de perto toda a gravação de um quadro do 'Programa da Eliana', que só acabou na noite desta terça-feira (10).