Mães que temiam Coronavírus foram ao festão das gêmeas de Luciano Camargo

Sabe as mães que reclamaram das filhas do Luciano Camargo estarem frequentando as aulas normalmente mesmo após a volta da Itália? Então, a coluna soube que algumas delas ignoraram completamente seus medos do Coronavírus que as motivaram a iniciar a polêmica na escola e levaram seus filhos ao festão do cantor. No último dia 4, em São Paulo, ele a mulher Flávia Fonseca comemoram aniversário dos dez anos de vida das gêmeas Isabella e Helena. Incoerência que fala?