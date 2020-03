Paredão do 'BBB' não vai ter plateia por conta do Coronavírus

A pandemia de Coronavírus vai mexer até com o 'Big Brother Brasil'. O próximo paredão não vai ter plateia, já que uma das recomendações é não ficar em locais aglomerados. Uma seguidora perguntou ao Boninho: "Como faz para ir de plateia no paredão?". O diretor respondeu direto e reto: "Com essa merda de coor-19 vamos fazer sem"

Boninho também adiantou que o próximo paredão é triplo e que a prova do líder vai ser de resistência, inteligência e paciência. Na festa de sexta-feira (13), ele promete aparecer fantasiado de dummy. "Vou brincar um pouco porque ninguém é de ferro".