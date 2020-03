Mulher de Mc Lan descobre traição e vai atrás do funkeiro em boate com mulheres

Natasha Polly, mulher de Mc Lan, teve uma madrugada nada agradável nesta quinta-feira (12), após descobrir que enquanto ela dava faxina na cozinha da casa do casal, o funkeiro estava em uma casa noturna na companhia de outras mulheres. Em prints publicados em suas redes sociais, a influenciadora conta que recebeu informações de um perfil fake sobre o cantor estar acompanhado por algumas moças no local e que ele teria 'subido para um quarto' com elas.

"Essa sou eu, que prometi pra mim mesma que nunca prestaria esse papel de novo de ir atrás de macho que não presta, na madrugada, fazendo merda. E aqui estou eu postando mesmo pra vocês lembrarem de nunca mais prestar esse papel. Obrigada desde já às meninas que estavam trabalhando e me ajudaram com informações. Infelizmente a gente é trouxa demais e acredita sempre no lado bom das pessoas", disse Natasha, que também mostrou uma conversa com uma das pessoas que estavam na balada e disseram ter visto o funkeiro cercado de mulheres.

"Pediu o número da minha amiga e chamou a gente pra uma festa. Ele tava rodeado de meninas. Não vi ele saindo com ninguém, mas ele tava lá dentro o tempo todo. Tava ele e a equipe dele", disse a mulher que conversou com a influenciadora sobre a passagem do Mc Lan pela casa noturna e teve sua fala gravada por Natasha.