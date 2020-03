Thiago Gagliasso é furtado em São Paulo após desistir de embarque para a Europa

Thiago Gagliasso foi vítima de furto nesta quarta-feira (12), no bairro da Consolação, em São Paulo. O ator, que embarcaria para a Europa para assistir Neymar jogando pelo Paris Saint-Germain, acabou desistindo da viagem e teve seu passaporte levado pelos criminosos. "Eu tinha cancelado a viagem por causa do Coronavírus, por isso não embarquei. Levaram meu passaporte e minha mochila com umas roupas", disse Thiago, que precisou cancelar a viagem, já que o jogo do PSG seria com portões fechados e sem torcida, por conta do surto da doença.