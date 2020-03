Kelly Key é a primeira participação confirmada em Camarote da Parada LGBTQIA+ SP

Uma das cantoras de música pop de maior sucesso nos anos 2000, Kelly Key, é a primeira participação especial confirmada do camarote Pride, em São Paulo. O evento acontece dia 14 de junho, durante a maior Parada LGBTQIA+ do mundo, com vista privilegiada para as atrações na Avenida Paulista.



Kelly, que tem grande apelo com o público LGBTQIA+ desde o início de sua carreira, voltou aos holofotes nos últimos meses com o lançamento de sua nova música de trabalho 'Aumenta o Som' e participações em grandes blocos de Carnaval. Essa é a primeira vez que a cantora participa da Parada de São Paulo. "Estou muito feliz pelo convite e em poder representar este movimento. Vamos colorir São Paulo com muita alegria, amor e respeito", diz a cantora.