Hackers tiram do ar o Instagram de Nego Ney e chantageiam a mãe do Mc

Fenômeno na internet e conhecido por ser o Mc queridinho dos jogadores de futebol, Nego Ney teve seu perfil no Instagram desativado. Ao ser procurada pela coluna para falar sobre o assunto, a mãe dele, Giuliene Cristine, revelou que está sendo vítima de chantagem para ter de volta o perfil do filho, que antes de sair do ar contava com 2 milhões de seguidores.

"Se foi hackeado eu não tenho certeza, ou se isso é história, porque eu nunca tive acesso a conta. Quem cuidava da conta era o pai biológico dele. Não sei exatamente o que está acontecendo. Só sei que um cara me mandou mensagem no WhatsApp me cobrando R$ 5 mil pra devolver a conta. Fui até na delegacia da internet, na terça-feira, pra ver se eu conseguia resgatar o Instagram dele, mas não consegui nem registrar o boletim", disse Giuliene, que contou também que o perfil do filho foi criado pelo pai dele, que antes da fama do Nego Ney nunca o havia procurado.

"O pai dele biológico nunca teve vínculo nenhum com ele, porque nunca registrou ele e nem nunca quis saber dele, e quando o menino explodiu ele veio querer saber dele e fez esse Instagram", disse Giuliene que vem passando por dificuldade financeira em casa. "Hoje o Arthur está sem fazer nada, porque ele perdeu o Instagram, que era onde ele tinha visibilidade. Estamos contando com a ajuda de amigos", revelou.