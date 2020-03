Gabriela Pugliesi confirma que está com Coronavírus

A influencer Gabriela Pugliesi está com Coronavírus. Ela confirmou que é mais uma vítima da doença após sair o resultado dos exames que ela fez no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (11). No final de semana, aconteceu o casamento da irmã de Pugliesi, Marcella Minelli, em Itacaré, na Bahia, onde alguns convidados tiveram casos confirmados de Coronavírus. Ontem, a influencer relatou que estava com febre e tossindo e por isso teria ido a unidade hospitalar fazer os exames para detectar o Covid-19.