O cantor Di Ferrero está com Coronavírus

Di Ferrero está com Coronavírus. O cantor revelou ter testado positivo para o COVID-19 e que já está isolado há alguns dias para cuidar da sua saúde. "Bom, eu fui diagnosticado com Coronavírus. É, eu tô com o Corona, mas eu queria falar que estou bem, me cuidando. Estou isolado há alguns dias e ficarei mais alguns dias isolado. Tô sentindo como se tivesse uma gripe, mesmo, tava me sentindo com falta de ar e agora estou bem", explicou nos primeiros vídeos publicados no seu Instagram.



Ele até cancelou o show que iria fazer neste sábado, no Rio. "O mais importante é ter saúde e por isso se você estiver sentindo qualquer tipo de sintoma, coriza, tosse, se isola. Principalmente você que é mais novo, não se esqueça que o principal foco do Corona são as pessoas de idade, então a gente tem que realmente se isolar e se cuidar nesse momento".

Di Ferrero está com Coronavírus: "Estou me cuidando e isolado há alguns dias" pic.twitter.com/6oWKSO4tVp — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) March 12, 2020