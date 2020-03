Rainha de Bateria passa vergonha com ritmistas por causa de marido

Uma rainha de bateria convidou seus ritmistas para um jantar, um tipo de confraternização pela convivência durante meses, só que o encontro não terminou bem. O marido da majestade bebeu demais e acabou distribuindo ofensas para todos os lados. "Vocês são mortos de fome e gostam de comer as minhas custas", gritou o empresário para surpresa do grupo. O caldo engrossou e por pouco a pancadaria não rolou solta no restaurante. A confusão chegou aos ouvidos da direção da escola e é bem possível que outra beldade ocupe o cargo à frente da bateria da agremiação em 2021.