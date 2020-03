Globo e GNT suspendem plateia dos programas por conta do Coronavírus

Por conta do Coronavírus, o GNT suspendeu uma caravana com pessoas que iam para o reality 'Mestre do Sabor' no próximo sábado e há possibilidade de que essa suspensão dure mais tempo. Na Globo, o diretor Boninho também decidiu que as eliminações do 'Big Brother Brasil' agora vão acontecer sem plateia e o quadro de saúde 'Bem Estar' vai entrar mais vezes na programação da emissora para informar melhor o público sobre o COVID-19.