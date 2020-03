Juliana Caldas vibra com o sucesso de 'Vik - o Micro Espetáculo'

Longe da televisão desde o fim da novela 'O Outro Lado do Paraíso'm em maio de 2018, Juliana Caldas está feliz da vida com o sucesso da peça infantil 'Vik - o Micro Espetáculo', que chega em São Paulo no próximo dia 28. A marcante Estela na trama de Walcyr Carrasco interpreta o personagem central, um duende que mora dentro de uma pedra precisa e tem como missão cuidar do reino vegetal. Os ciclos de vida de VIK e de uma planta se entrelaçam numa história emocionante e cheia de efeitos visuais quando ela precisa enfrentar os desafios da natureza e semear em terras áridas.