Mariana Rios vai se casar com o empresário Lucas Kalil no meio do ano, mas já organizou uma viagem de despedida de solteira na última quinta-feira (12). A apresentadora foi para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, com as amigas para comemorar a nova fase: o grupo, composto por dez mulheres,fez uma festa do pijama.

"Onze mocinhas prontas para dormir! É muito amor! Sempre quis fazer uma foto assim! Coisa linda", escreveu ela na legenda da foto.