Xand Avião lança EP com três faixas inéditas

Pelo visto o cantor Xand Avião adora sexta-feira 13. Hoje, ele lançou um EP com três faixas inéditas, que já estão selecionadas para a gravação do esperado DVD do forrozeiro, ainda neste ano em Fortaleza. O trabalho lançado, 'Vem X Aí' conta com as músicas 'Respiração Boca a Boca','Meu Fraco' e 'KitNet' e já está disponível em todas as plataformas digitais."Estou muito animado para mostrar para os meus fãs esse EP, que abre o ano com tudo! Já é um gostinho do que vem aí", conta Xand.

Enquanto a letra de 'Respiração Boca a Boca', traz o pedido de um apaixonado pela recuperação de um relacionamento, 'Meu Fraco',que conta com Xand Avião na ficha de compositores, fala sobre uma desilusão amorosa. Já a faixa que fecha o EP é a divertida 'Kitnet' sobre a história de um casal improvável, mas que tem uma química inquestionável.