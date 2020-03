Influenciadora digital Carol Ramiro fala da educação da filha com o DJ Jesus Luz

Educação dos filhos é sempre um tema que rende na televisão e na entrevista ao programa 'Bebê-a-Bá' no canal Shoptime, a influenciadora digital Carol Ramiro falou de sua experiência como mãe de uma menina, de três anos e meio. Malena é fruto do seu casamento com o DJ e ator, Jesus Luz.

“Apesar da pouca idade, digo que ela é uma bebê adolescente, cheia de vontades e ordens (risos). Procuro sempre respirar antes de tomar qualquer decisão. Não acho que a criança tenha que fazer tudo que os pais querem: tudo pode ser conversado, mesmo sendo pequena. Jesus é bastante participativo e debatemos muito sobre a educação dela. Se acho que ele está pegando pesado com ela em alguma situação, não tiro a autoridade dele como pai, mas gosto sempre de conversar depois. Temos criações diferentes e tentamos entrar num consenso”, conta Carol Ramiro.



O programa “Bebê-a-Bá”, voltado para o universo dos bebês e crianças, de zero a quatro anos, tem apresentação de Babi Marttins. Além de Carol, a atração contou com a participação da especialista Marie Bendelac.