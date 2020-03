Show de Gustavo Mioto é cancelado nos EUA por causa do Coronavírus

Gustavo Mioto se apresentaria em Nova Jersey, nos Estados Unidos, neste sábado (14), mas o show do cantor foi cancelado a pedido da polícia local, por conta do Coronavírus. Com o frio que facilita a propagação da doença, as autoridades locais estão evitando aglomerações de pessoas em locais fechados. O contratante já havia gasto mais de 40 mil dólares em passagens e hospedagens para o sertanejo e sua equipe e ficará no prejuízo com o cancelamento do evento.

Em um comunicado oficial, a produção do show lamenta o cancelamento e informa que todos que adquiriram ingressos de forma antecipada serão reembolsados e que em breve uma nova data do evento será anunciada.