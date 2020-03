Internautas acusam Globo de manipulação na vitória de Prior na prova do líder

A vitória do brother Felipe Prior na prova do líder de ontem no 'BBB20' está dando o que falar nas redes sociais. Segundo internautas, na última etapa do desafio, quando restavam apenas o brother e Rafa Kalimann, a sister teria apertado o botão que levaria à sua vitória, mas seu monitor acusou o contrário. Não demorou para que hashtag #ProvaManipulada chegasse aos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta sexta-feira (13).

Muitos fãs do reality show usaram as redes sociais para pedir por uma revisão oficial da disputa pelo posto de líder da semana. Semanas atrás, o mesmo aconteceu quando Guilherme venceu a prova do anjo no lugar de Thelma e a emissora reviu o resultado e teve nova disputa entre os brothers.

A coluna entrou em contato com a Globo, mas não obteve resposta até o fechamento da nota.