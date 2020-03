Depois de xingar Daniel, Babu diz que se fosse mais jovem daria uma surra no brother

Ainda rende a discussão entre Babu e Daniel assim que foi anunciado a formação dos participantes do Quarto Branco na semana passada. Durante a festa de Pyong na madrugada de quinta-feira, o ator em conversa com Prior, assumiu não ter mais paciência com o modelo gaúcho e até o chamou de 'viadinho'. Mas, o intérprete de Tim Maia no filme biográfico sobre o cantor, não parou por aí. Ele revelou que se fosse mais novo bateria no brother. "Se eu tivesse 20 anos, ele já estaria com o nariz quebrado. Se eu entro aqui com 20 anos e esse moleque com 20 anos, ele já estaria com o nariz quebrado há muito tempo. Encheu o nosso pacová". Não demorou muito para que os internautas reprovassem a atitude de Babu, chamando de homofóbico e incentivador de violência. É fogo no parquinho.

Babu chamá Daniel de viadinho HOMOFOBIA

Seria o mesmo que o Daniel chama-se o babu de neguinho então não dá pra defender infelizmente — JÚLIOS.SINCERO (@SinceroJulios) March 13, 2020

babu tava com papinho que não bateria em ninguém que isso que aquilo agora falando que quer bater no daniel? as máscaras caem não é mesmo #BBB20 — ag EV4 is coming (@loveshtgawm) February 20, 2020

babu tava com papinho que não bateria em ninguém que isso que aquilo agora falando que quer bater no daniel? as máscaras caem não é mesmo #BBB20 — ag EV4 is coming (@loveshtgawm) February 20, 2020