Zeca Pagodinho cancela shows no Rio por causa do Coronavírus

Zeca Pagodinho cancelou duas apresentações que iria fazer neste final de semana em uma casa de show no Rio por causa do Coronavírus. Ele usou as redes sociais para informar os fãs e até anunciou que os dois espetáculos só vão acontecer no final de agosto. O cantor lamentou o ocorrido. "É uma pena, um show novo e iria ser bem bacana. Mas, a situação no Rio, aliás no mundo, está grave e para ninguém correr risco nem eu e nem vocês, nós vamos cancelar", explicou.

