Cláudia Leitte esteve nesta sexta-feira (13) em um hospital em Miami. A cantora está com sintomas de gripe mas, por precaução, foi submetida ao teste para Coronavírus. Claudinha estava no Brasil na semana passada. No domingo, ela se apresentou no Ibirapura em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Procurada, a assessoria de imprensa da cantora confirmou a informação.

Os Estados Unidos estão em situação de emergência por conta da pandemia.