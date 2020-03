Pais de Larissa Manoela comemoram 25 anos de casados

Gilberto e Silvana Elias, pais da Larissa Manoela, comemoram hoje suas bodas de prata (25 anos casados), com um festão em Saquarema. A celebração será na Igreja de Santo Antônio e a festa na Casa Amarela. Entre os seletos convidados está o ator Selton Melo e sua família. Dizem que o casal e atriz, recém-contratada da Globo, estão preocupados com o Coronavírus e vão distribuir álcool gel no evento.