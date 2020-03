Thayse Teixeira é desafiada por Marcelo de Carvalho no 'Mega Senha'

Conhecida nacionalmente como 'Dona do Cariri', Thayse Teixeira, é desafiada pelo apresentador Marcelo de Carvalho para jogar o 'Mega Senha' e a influenciadora digital, nascida no Ceará,deixou a modéstia de lado arrancando gargalhadas do apresentador Marcelo de Carvalho. Para a acertar a senha 'sereia', ela recebe a dica 'bonita' e dispara: "Thayse!".

Ao ser perguntada se estava com dúvidas em relação ao jogo, Thayse respondeu com bom humor: “Todas”. Quem também participou da programa, que vai ao ar logo mais, foi o cantor sertanejo Thiago Carvalho dono do hit ‘Tchuchuca’.