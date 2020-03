Carol Sampaio cancela festão de aniversário

Todo ano, Carol Sampaio faz um festão para comemorar seu aniversário. Este ano, por conta do Coronavírus, a badalação foi cancelada. O rega-bofe aconteceria hoje em vários salões do Copacabana Palace. Di Ferrero, que seria uma das atrações, inclusive, está infectado e segue de quarentena. A promoter, que completa 38 anos, pensou em encher a festa de vidrinhos de álcool gel, mas depois achou melhor cancelar. Carol avisou aos amigos que ainda irá festejar a nova idade em uma data ainda indefinida. A comemoração reuniria mil pessoas nos salões do hotel entre artistas, modelos e empresários.